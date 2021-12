Panse fordert Testmöglichkeit vor Erfurter Stadtratssitzung

Der Erfurter Stadtrat tagt am Mittwoch wieder in der Thüringenhalle.

Erfurt. Alle Teilnehmer, auch geimpfte, sollen sich testen lassen, meint der Stadtrats-Vorsitzende.

Für die Stadtratssitzung am Mittwoch in der Thüringenhalle hat der Stadtrats-Vorsitzende Michael Panse (CDU) verpflichtende Tests für alle Teilnehmer, ob geimpft oder ungeimpft, gefordert. „Ich möchte ein hohes Maß an Sicherheit für alle Stadtratskolleginnen und Stadtratskollegen haben“, sagte er. Zugleich forderte Panse die Stadtverwaltung auf, wie in früheren Sitzungen Testmöglichkeiten vor Ort zu organisieren. Offiziell gilt die 3G-Regel, nach der alle Teilnehmer geimpft oder genesen sein oder einen aktuellen, zertifizierten Test vorlegen müssen. Testmöglichkeiten vor Ort sind nicht geplant. „Unabhängig davon appelliere ich an alle Teilnehmer, sich vor der Sitzung selbst zu testen“, sagte Panse.