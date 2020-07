Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Papierberge haben Masse eines Blauwals

Der Papiersammelwettbewerb der Stadtwerke Erfurt ist entschieden. Übergeben werden die Preisgelder von Annett Glase. Die Referentin für Schulkommunikation fährt in diesem Jahr fast alle Preisträger einzeln an, denn eine große Abschlussveranstaltung wie in den Vorjahren gibt es aufgrund der aktuellen Einschränkungen nicht. Die Sammelergebnisse können sich sehen lassen. „21.794 Kilo Papier sammelten Kinder und Familien. Das entspricht der Masse eines Blauwals, des größten, noch lebenden Tieres auf der Erde“, zollt sie den Kindern Respekt und hat gleich noch ein paar Vergleiche parat, denn nichts lieben Kinder mehr als Erklärungen zum Anfassen. „Die 201 Tonnen Papier entsprechen 25 Elefanten oder 95 Hubschraubern.“ Insgesamt werden Preise im Wert von 1750 Euro vergeben, sowohl an die Sammelsieger als auch an die Teilnehmer des Kreativwettbewerbs, der sich in diesem Jahr um kreative Hüte aus Papier drehte. „Tolle Ideen wurden umgesetzt, angefangen von einem Wikingerhelm über einen Oktopus bis hin zu einem Sombrero mit Esel. Letzteren hat ein Kind ganz allein zu Hause gebastelt“, freut sich Annett Glase über die fantasievollen Hutkreationen.

