Parkverbote wegen Rasenmäher-Einsatz in Erfurt

Erfurt. Am Montag sollen die teils hoch wuchernden Rasenstreifen an Straßen gemäht werden. An einigen Straßen müssen Autofahrer besonders wachsam sein.

Die Seitengräben und Bankette entlang der Erfurter Straßen werden voraussichtlich ab dem Montag zum zweiten Mal in diesem Jahr im Auftrag des Tiefbau- und Verkehrsamtes gemäht. Das sind rund 95 Hektar Fläche.

Es könnte zu kleinen Staus und Behinderungen kommen

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Rücksicht auf die Betriebsdienstfahrzeuge zu nehmen sowie Verständnis und Geduld mitzubringen. Denn an der einen oder anderen Stelle können die Arbeiten länger dauern. Zudem werden während der Grasmahd in der Mühlhäuser Straße/Ecke Hieronymus-Schröter-Straße bis zur Erhard-Etzlaub-Straße sowie in Waltersleben in der Alten Chaussee Parkverbote eingerichtet. Die Beschilderung erfolgt 72 Stunden vor den Mäharbeiten.