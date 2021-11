Patient bedroht plötzlich Rettungskräfte mit Schreckschusswaffe - Zwei Autos in Erfurt

Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Patient bedroht plötzlich Rettungskräfte mit Schreckschusswaffe

Ein Rettungswagen kam am Mittwochabend in der Schwerborner Straße zum Einsatz. Grund war ein Notfall bei einem 52-jährigen Mann. Als die Rettungskräfte den Patienten versorgt hatten, kehrten sie zu ihrem Wagen zurück. Plötzlich tauchte der 52-jährige Mann am Rettungswagen auf. Er bedrohte die Einsatzkräfte mit einer Schreckschusswaffe. Diese flüchteten sich in das Fahrzeug und verständigten die Leitstelle. Der Mann wurde von der Polizei widerstandslos gestellt. Seine Waffe wurde sichergestellt und der 52-Jährige aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus eingewiesen.

Zwei Autos in Erfurt gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch wurden in Erfurt gleich zwei Autos gestohlen. Auf dem Parkplatz Haarberg hatten es Diebe auf einen rote VW T6 abgesehen. Der Firmenwagen konnte zwar noch kurzzeitig im Weimarer Land geortet werden, danach verlor sich allerdings die Spur. In Marbach stahlen Diebe einen grauen Audi A5 von einem Grundstück. Das Auto war mit dem Keyless-Go System ausgestattet. Die Besitzer hatten sich extra Schutzhüllen für ihre Autoschlüssel zugelegt. Wie die Täter das Auto dennoch stehlen konnten, ist noch unklar. Der Wert der Autos wird zusammen auf 55.000 Euro geschätzt.

