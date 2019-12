Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Pausi“ hilft gegen knurrenden Magen

Melanie Thurm konnte zunächst nicht glauben, was sie da in einem Filmbericht über die Kindertafel in Wuppertal sah: Wie kann es in einem reichen Land wie Deutschland sein, dass Kinder hungern müssen? Ohne Frühstück zur Schule gehen, über kein Pausenbrot verfügen und auch an der Mittagsversorgung nicht teilnehmen – mit knurrendem Magen dem Unterricht folgen sollen? Sie ging der Sache nach und kam bei ihrer Recherche zur traurigen Erkenntnis, dass mehr Kinder von Hunger betroffen sind, als sie sich vorstellen konnte. Die Idee für „Pausi“ wurde geboren.

Die Chefin der Erfurter Eventagentur „Das schwarze Schaf“, die mit ihrem Verein „Die bunten Schafe“ schon diverse Projekte unterstützt hat in Kindergärten, für Alleinerziehende und Jugendliche, rief dieses Jahr daher „Pausi“ ins Leben, setzte sich mit einer Schule dazu in Kontakt. Lehrer berichteten ihr, dass 27 Kinder ohne Pausenbrote in die Schule kämen, 15 von ihnen blieben auch ohne Mittag. Ihnen, respektive ihren Eltern unterbreiteten die bunten Schafe das Angebot, sie kostenfrei mit einem gesunden Pausenbrot zu unterstützen – 20 Eltern gingen auf das Schreiben, das ohne jeden Vorwurf oder erhobenen Zeigefinger formuliert war, ein. Seit drei Monaten werden diese 20 an der Jenaplanschule am Nordpark inzwischen mit einem Frühstück versorgt. Käse- oder Wurstbrote schmiert allmorgendlich vor Schulbeginn Berthold Wübbelmann, dazu packt der Konditor noch Obst oder Gemüse. Für die Getränkeversorgung bekommen die Kinder eine Mehrwegflasche, mit der sie sich Leitungswasser abfüllen können.

Biathlon-Star Kathi Wilhelm übernahm die Schirmherrschaft für „Pausi“.

Für ein gesundes Pausenbrot macht sich Melanie Thurm und das Team des Vereins stark. Foto: Alexander Volkmann

Nun sucht Melanie Thurm Unterstützer, die ihr und ihrem Verein helfen, die Aktion breiter aufzustellen: Mehr Schulen, mehr Städte – weniger hungrige Kinder. Ein finanzieller Kraftakt für den kleinen Verein, schließlich kommen bei 200 Schultagen und 3,50 Euro je gesundem Pausenbrot schon bei „nur“ 20 Kindern schon 14.000 Euro im Schuljahr zusammen, die ersteinmal regelmäßig aufgebracht werden müssten. „Der Bedarf ist groß, wir sind ja nur an einer Schule tätig derzeit“, sagt Melanie Thurm. Die Vision des Vereins lautet: „Kein Kind soll Hunger leiden!“

Forscher kamen unlängst zum Ergebnis, dass statistisch gesehen schon zehn Prozent aller Schüler ohne Frühstück in die Schule kommen. „Wenn man die konkreten Zahlen der Erfurter Schule dazunimmt, haben von den 20 Kindern mindestens 15 bis zum Nachmittag gar nichts zu essen“, so Thurm. Sie ist sich sicher: „Die Eltern können wir nicht ändern, wir wissen auch gar nicht warum sie so handeln. Ob es an einer finanziellen Schieflage oder Schulden liegt, ob der Grund andere Abhängigkeiten sind oder die bloße Verzweiflung, weshalb sie ihren Kindern keine Pausenbrote mitgeben oder mitgeben können. Wir setzen daher bei den Kindern an“, sagt Melanie Thurm, die Pausi als Ergänzung, keinesfalls als Konkurrenz zu anderen Projekten sieht, die sich bereits für ein gesundes Schulfrühstück stark machen.

Sie beklagt eine generelle Schieflage im System: Das Mittagessen werde staatlicherseits an den Schulen unterstützt, allerdings nur, wenn sie von den Eltern als Teilhabe abgerufen werden, allein daran scheitere es bei den meisten. Das Frühstück werde generell nicht staatlich unterstützt. Hier geht man davon aus, dies sei mit dem Kindergeld abgedeckt, das die Eltern erhalten. „Ein Thema, das in die Öffentlichkeit muss“, findet die Agentur-Chefin, die den Staat für alle Kinder gleichermaßen in die Versorgungspflicht nehmen will. Damit niemand mit knurrendem Magen die Schulbank drückt.

