Penny wird Ankermieter in Erfurter Vilnius-Passage

Rieth. Das Wirtschaftsamt bestätigt die Ansiedlung im Rahmen der Umgestaltung. Drei Verkaufsflächen sind noch frei.

Das Erfurter Amt für Wirtschaftsförderung hat die Ansiedlung eines Penny-Marktes in der Vilnius-Passage begrüßt. Der Discounter ergänze als Ankermieter das Angebot im Einkaufszentrum. „Wir freuen uns, wenn sich bundesweit bekannte Kauf- und Warenhäuser in Erfurt und insbesondere am Standort etablieren“, sagt der amtierende Amtsleiter Torben Stefani. „Dadurch werden das Rieth und sein Umfeld weiter positiv entwickelt.“

Am 1. Dezember hatte in der Passage ein Woolworth-Kaufhaus eröffnet. Bereits seit dem Frühjahr bietet ein „Kik“ seine Waren an.

Das Amt begleite die Umgestaltung der Passage, die mit einem Eigentümerwechsel Anfang 2020 begann. Seitdem gehört das Zentrum der BLK Marketing GmbH aus Weißenfels. Drei weitere Einzelhandelsflächen zwischen 65 und 274 Quadratmetern seien noch zu vergeben und würden kostenfrei auf der kommunalen Immobilienwebsite der Stadt annonciert.

Aufgrund der andauernden Tiefbau- und Fassadenarbeiten sei die Zuwegung über die Westseite der Vilnius-Passage allerdings noch gesperrt, sagt Stefani. Der Zugang erfolge bis auf weiteres über den Haupteingang an der Fußgängerzone oder das Parkdeck.