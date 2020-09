Pflanzstart für 64.000 „Erfurter Gartenschätze“

Zum Start der Bepflanzung auf dem Petersberg mit Erfurter Gartenschätzen wurde der Rutschenhang in Angriff genommen.

Erfurt. Auf dem Petersberg wurde am Dienstag mit der Aussaat und der Bepflanzung des Festungsgrabens und des angrenzenden Steilhanges begonnen

Glück gehabt. Pflanzstart auf dem Petersberg bei schönstem Sonnenschein nach tagelangem Regen. Die ersten der so genannten „Erfurter Gartenschätze“ konnten Dienstag fast trockenen Fußes in den Boden gebracht werden. Was zum Teil eine gärtnerische Herausforderung ist. Als man den Fachleuten die Hanglage von der Bastion Michael hinunter zum Festungsgraben zur Bepflanzung antrug, hieß es, „nicht zu schaffen“. Zu steil, zu unwirtlich der Boden. Doch, es geht.