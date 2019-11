Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pflege des Waldes beginnt

Im Erfurter Steiger und im Schwanseer Forst beginnen in dieser Woche Waldpflegearbeiten. Die sogenannten Durchforstungen konzentrieren sich im Steiger auf die Bereiche zwischen Möbisburger Marktweg und Rhodaer Chaussee sowie zwischen Plänchenweg und Rhodaer Chaussee.

Im Schwanseer Forst wird vor allem im südlich gelegenen Bereich entlang des Verbindungsweges zwischen Mühlkanal und Westkanal gearbeitet. Je nach Witterung sollen die Arbeiten bis Januar beendet sein. Dabei könne es zur beeinträchtigten Nutzung von Waldwegen kommen. „Nach Ende der Arbeiten werden alle Wege wieder Stück für Stück instand gesetzt“, bittet Forstamtsleiter Chris Freise um etwas Geduld. Gleichzeitig appelliert das Forstamt an alle Waldbesucher, die unvermeidlichen Absperrungen und Warnschilder unbedingt zu beachten. „Während der Durchforstungen müssen einzelne Waldwege aus Sicherheitsgründen gesperrt werden“, so Freise. Für Spaziergänger werde es wie in den Vorjahren wieder Hinweise auf Wegeumleitungen geben. Das Ziel der Arbeiten sind langfristig stabile und artenreiche Wälder, erklären die Revierförster Uta Krispin und Alexander Albrecht. Daher entnehme man gezielt nur einzelne Bäume und setze neben modernen Holzerntemaschinen auch wieder Rückepferde ein.

Im Steiger konzentriere man sich neben der langfristigen Pflege von Eichen-Mischbeständen auf die Entnahme von Trockenschäden zur Gefahrenabwehr. Dabei kann es entlang der Straßen im Steiger zu Maßnahmen kommen. „Im Schwanseer Forst hat das Eschentriebsterben vielen Bäumen stark zugesetzt“, sagt Albrecht. Daher müssen dort außer den regulären Durchforstungen auch absterbende Eschen entlang der Waldwege eingeschlagen werden.

Bei Rückfragen steht das Forstamt Erfurt-Willrode zur Verfügung.

Tel.: 036209 / 4 30 20 oder per E-Mail: forstamt.erfurt-willrode@forst.thueringen.de