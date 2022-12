Zwei extra Vorstellungen hat das Theater Waidspeicher angekündigt. Außerdem in den Kulturtipps: Orgelmusik zum Advent und eine turbulente Komödie

Pinocchio lügt in Erfurt

mehr als geplant

Spielplanänderungen hat das Theater Waidspeicher für die kommenden Tage angekündigt. Am Donnerstag, 1. Dezember, und am Freitag, 2. Dezember, wird jeweils um 10 Uhr „Pinocchio“ gespielt. Dafür entfallen die für diese Termine ursprünglich angekündigten Vorstellungen von „Krabat“, teilt das Theater mit.

Orgelmusik zum Adventerklingt in Stotternheim

Adventliche Orgelmusik erklingt am Sonntag, 4. Dezember, in der Kirche St. Peter und Paul in Stotternheim. Es erklingen Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, César Franck und Johann Nepomuk Hummel. Steffi Peltzer-Büssow (Sprecherin)und Kantorin Manuela Backeshoff-Klapprott (an der historischen Walcker-Orgel von 1902) laden die Besucher ein, bei Texten, Liedern, Stille und Kerzenschein zur Ruhe zu kommen und zugleich Lebendigkeit zu erspüren. Beginn am 2. Advent ist um 17 Uhr.

Turbulente Reise führt nach Rügen

Mitten aus dem Leben gegriffen ist ein Theaterabend, der am Freitag, 2. Dezember, und am Samstag, 3. Dezember, im Theater im Palais an der Michaelisstraße stattfindet. Jeweils um 20 Uhr steht in „Go Papi Go“ Familienvater Bernd Brückner im Mittelpunkt des Bühnengeschehens. Die Zuschauer erleben seine Urlaubsreise nach Rügen — mit der Familie, mit Staus und Pausen, weil die Tochter zur Toilette muss. Er ist Vater, Ehemann und manchmal auch einfach nur Mann. Natürlich scheitert er. Auf sehr komödiantische Weise kommt er ins Erzählen und spricht über die alltäglichen Probleme.