Mit oder ohne Fleisch? In den Imbissen der Landeshauptstadt wird die „Pizza Erfurt“ immer anders variiert.

„Pizza Erfurt“- Was sich hinter dem Imbiss-Hit der Dönerbuden verbirgt

Erfurt. Mal mit Currywurst, mal in vegetarisch: eine „Pizza Erfurt“ wird nahezu bei jedem Döner angeboten. Doch beim Belag sind sich die Pizzabäcker uneinig.

Bratwurst, Klöße, der richtige Senf - über Essen wird in Thüringen immer wieder heiß diskutiert. Die genannten Lebensmittel sind die unangefochtenen Favoriten, wenn es um das Mittagessen oder einen schnellen Imbiss geht. Aber was verbirgt sich hinter Pizza, dem Fast-Food-Klassiker, wenn sie nach der Landeshauptstadt benannt ist?

„Pizza Erfurt“ gibt es meistens beim Dönermann des Vertrauens

Soetwas findet man vor allem an Dönerbuden, die allesamt eine „Pizza Erfurt“ auf der Speisekarte haben. Doch wer wissen will, was das „Erfurt“ bei dem Imbiss ausmacht, wird feststellen, dass die Variationen ebenso vielfältig sind, wie die Blumenstadt:

Viel Gemüse, Pilze und auch Wurst

Ganz traditionell hält es „Pizza Cascade“ – die nach der Landeshauptstadt benannte Pizza hat einen Currywurstbelag, inklusive Currysauce, der die klassische Tomatensauce ersetzt. „Bistro Melek“ und „Anger Döner“ setzen dagegen ganz andere Maßstäbe: mit Drehspießfleisch, Peperoni, Paprika und Champignons schmeckt Erfurt hiernach ganz anders. Pilze scheinen aber nicht abwegig zu sein: immerhin setzen der Imbiss „Erfurter Pizza“ (der ebenfalls Paprika als Zusatzbelag nutzt) und „Anadolu“ ebenfalls darauf. Für Letztere scheint der Wurstzusatz auf der Teigscheibe dennoch wichtig: Schinken und Salami dürfen auf einer „Pizza Erfurt“ nicht fehlen.

Fleischige und fischige Vorlieben halten sich die Waage

Noch mehr Gemüse gibt es bei „Die Pizza-Schmiede“: Zucchini, Tomaten, Schinken und Hirtenkäse sorgen nicht nur in einem Pfannengericht für ein Mittagessen, sondern stehen hier für den Erfurter Geschmack. Wer hier dann aber doch die gute alte Wurst vermisst, ist bei „Pizzeria Picobello“ besser bedient. Mit Putensalami, Putenschinken, Peperoniwurst, Artischocken, Peperoni und Thunfisch hat hier eindeutig die größte Variation, was Fleischbelag angeht. Thunfisch – das scheint in Anbetracht der bisherigen Auswahl eher ungewöhnlich, doch auch „Erfurt Pizza Service“ stellt sich mit Thunfisch und Feta unter dem Namen Erfurt etwas Fischiges vor.

Das Fast Food mit Erfurt-Bezug ist für jeden etwas anderes

Der aufmerksame Beobachter kommt also schnell zu dem Ergebnis: Es gibt keinen echten gemeinsamen Nenner– nicht einmal die Tomatensauce ist überall dabei. Obwohl es sich bei „Pizza Erfurt“ nicht um eine vereinheitlichte Fast-Food-Größe handelt, kommt dennoch immer wieder ein Funken Freude auf, wenn „unsere“ Pizza auf der Speisekarte anzufinden ist – und wer beispielsweise keine Pilze mag, kauft die gleichnamige Pizza eben bei einem anderen Imbiss. Eine Freiheit, die nicht bei allen Pizzen herrscht. Wie also schmeckt Erfurt? Offensichtlich gibt es keine eindeutige Antwort darauf, außer: Erfurt ist vielfältig.