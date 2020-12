Erfurt. Zeitfenster im Tagestreff der Caritas in Erfurt. Spenden werden gern entgegen genommen. Kindergarten packt Päckchen für Familien.

Pläne für Heiligabend: Erfurter Caritas wird Essen an Bedürftige ausliefern

Menschen, denen am Ende des Monats das Geld ausgeht. Menschen, die durch die Raster der Gesellschaft gefallen sind. Einsame Seelen. Sie alle kommen in den Tagestreff der Caritas in der Regierungsstraße. Unter ihnen sind auch Rentner, denen man nicht unbedingt ansehen könnte, dass sie auf Hilfe anderer angewiesen sind.

„Wir schließen niemanden aus“, sagt Christof Schönau. Er leitet sei Oktober den Fachdienst Tagestreff und psychosoziale Beratungen. Es sei komisch für ihn, da er den Tagestreff stets nur mit 20 Personen erlebt. Denn das Konzept, die Einrichtung geöffnet zu lassen und Zeiten für die Besucher zu vergeben, stammt noch aus der Endphase des ersten Lockdowns und hat sich bewährt. 20 Gäste dürfen zeitgleich im Raum sein, maximal für 45 Minuten. Danach wird 15 Minuten gereinigt und desinfiziert, dann beginnen zur vollen Stunde die nächsten 45 Minuten.

„So schaffen wir fünf Durchgänge, im Schnitt haben wir 45 bis 80 Gäste pro Tag“, erzählt Schönau. Jeder Gast habe ein Kärtchen bekommen, auf dem das Zeitfenster steht. Doch wer kein Kärtchen hat, wird nicht weggeschickt, meist ist die Auslastung pro Zeitfenster nicht bei 100 Prozent. Zur Not muss eine Zeiteinheit gewartet werden. Im Tagestreff erwartet die Besucher nicht nur ein warmes Essen, die Suppe gibt es ganztags kostenlos.

Die sozialen Kontakte, meint Christof Schönau, locken viele in die Regierungsstraße 55. Ohne Ehrenamt, betont er, wäre das tägliche Pensum nicht zu stemmen. Ebenso ist der Tagestreff auf Spenden angewiesen. Auch in der Kleiderkammer können Spenden (Textilien) abgegeben werden, bitte vorher anrufen.

Für Weihnachten erarbeitet das Team um Christof Schönau derzeit ein Konzept, eventuell soll Essen ausgefahren werden. „Wir versuchen, hier etwas auf die Beine zu stellen“. Mit einem Kindergarten hat die Caritas eine kleine Überraschung vorbereitet, die Kinder packten Päckchen für Familien.