Platz der Völkerfreundschaft in Erfurt festlich eingeweiht

Am Montagnachmittag wurde mit dem Einschalten des Weihnachtsbaumes offiziell durch Oberbürgermeister Andreas Bausewein der Platz der Völkerfreundschaft eingeweiht. Knapp zwei Monate früher als geplant wurde er aber schon Anfang Oktober freigegeben. Seit April 2019 wird der südliche Teil erneuert. Der Brunnen im Zentrum des Platzes wurde neu gestaltet und als Wasserspiel mit zwölf Fontänen angelegt. Die Brunnenfläche, die Brunnenkammer und das gesamte Rohrleitungs- und Elektrosystem aus dem Entstehungsjahr 1978 wurden aufwändig erneuert, die veraltete Wassertechnik wurde auf den neuesten Stand gebracht. Die Kunstfiguren, die einst auf dem überbreiten Rand des alten Brunnens standen, wurden bereits 1988 aufgrund starker Verwitterung abgebaut. Um das Thema Völkerfreundschaft wieder sichtbar im Platz darzustellen, wurden in der umlaufenden Fassung des Wasserspiels Betonwerksteinplatten eingelegt, in denen Schriftzüge der Partnerstädte Erfurts eingelassen sind. Neben dem Brunnen wurden auch der Pflasterbelag, die Beleuchtung und die Grünflächen des Marktbereichs erneuert. Fahrradbügel und eine Weihnachtsbaumhülse wurden installiert, fünf neu gepflanzte Bäume spenden später Schatten. Eine Sitzmauer, Bänke und ein Trinkbrunnen laden dazu ein, sich hier aufzuhalten. Eine barrierefreie Gestaltung macht den Platz für alle Anwohner nutzbar. Die Gesamtkosten der Erneuerung lagen bei rund 1,1 Millionen Euro.