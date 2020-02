Platzprobleme für die Schulen an der Mittelhäuser Straße

Der für den Sommer geplante Umzug der Regelschule 5 „Otto Lilienthal“ vom Rieth an den Berliner Platz verzögert sich um mehrere Jahre. Das hat die Stadtverwaltung auf eine Anfrage von Karola Stange (Linke) eingeräumt.

Der verzögerte Umzug führt nun zu Platzproblemen am alten Standort an der Mittelhäuser Straße – und zu Diskussionen über eine Lösung. Nach aktuellem Stand werden Schulcontainer favorisiert.

Den Schulkomplex an der Mittelhäuser Straße teilt sich die Regelschule mit der Lilienthal-Gemeinschaftsschule 8, die im Sommer 2018 aus der Grundschule „Otto Lilienthal“ hervorging. Zuvor hatte im März 2018 der Stadtrat beschlossen, dass die frühere Grundschule zur Gemeinschaftsschule werden darf, die Regelschule aber erhalten bleiben soll.

Die Gemeinschaftsschule wächst und braucht mehr Platz

Da die Gemeinschaftsschule seitdem in die höheren Klassen jenseits der Primarstufe aufwächst, braucht sie Jahr für Jahr mehr Platz. Das wurde bei der Entscheidung durchaus bedacht: Die Regelschule 5 sollte an den Berliner Platz in einen Schulkomplex umziehen, den sich die Grundschule 27 mit der Förderschule 5 teilt.

Wenn die Förderschule in den Gebäudeabschnitt der Grundschule zieht, was durchaus möglich ist, würde der zweite Gebäudeteil für die Regelschule frei. So lautete die Rechnung, die jedoch nicht aufgeht.

Denn vor dem Einzug der Regelschule müsse der frei werdende Gebäudeteil grundhaft saniert und modernisiert werden, heißt es nun von der Stadt. Der Brandschutz erfülle die Anforderungen nicht, die technischen Anlagen seien verschlissen.

Fast eine Generalsanierung nötig

Einer von zwei nötigen Bauabschnitten könne in diesem Jahr zwar erfolgen. Der zweite Bauabschnitt hingegen komme „einer Generalsanierung des halben Schulgebäudes sehr nahe“, erfuhr Karola Stange von der Stadt. Weder die Mittel noch ein Büro, das angesichts der überlasteten Bauverwaltung die Planung übernehmen könnte, sind aktuell vorhanden. Das bedeutet, dass der Umzug wohl erst in einigen Jahren stattfinden kann.

Die Linke-Stadträtin Stange ärgert sich über die verspätete Darstellung der baulichen Voraussetzungen. Der Stadtrat habe über Fraktionsgrenzen hinweg im guten Glauben die Gründung der Gemeinschaftsschule beschlossen. Der Beschluss wäre vielleicht anders ausgefallen, wenn der Stadtrat rechtzeitig über die Umstände informiert worden sei, meint Stange. „Dinge wurden ganz bewusst unterschlagen“, wirft sie der Verwaltung vor.

Die Verwaltung macht nun selber Vorschläge, wie mit der Situation umgegangen werden soll. Möglich wäre es theoretisch, den Betrieb der Gemeinschaftsschule einzuschränken: Sie müsse entweder beim Aufwachsen pausieren oder ihr Lernhaus-Konzept vorübergehend aufgeben, das mehr Räume beansprucht als herkömmliche Schulkonzepte.

„Gemeinschaftsschule darf nicht durch Einschränkungen bezahlen“

Doch ist sich die Verwaltung mit Karola Stange darin einig, dass diese Varianten nicht verfolgt werden sollten. Die Alternative besteht darin, Schulcontainer an der Mittelhäuser Straße aufzustellen, um dem wachsenden Platzbedarf der Gemeinschaftsschule gerecht zu werden. „Die Gemeinschaftsschule darf nicht durch Einschränkungen für den Zeitverzug bezahlen“, meint Stange.

Die Verwaltung denkt an Miet-Container. Die Linken treten laut Stange für den Kauf von Containern ein. Da Erfurt in den nächsten Jahren zahlreiche Schulbau-Projekte vorhabe, würden Container immer benötigt. „Der Kauf wäre auf lange Sicht günstiger“, sagt sie.

Die Linke-Fraktion im Stadtrat unterlegt diese Forderung mit einem Begleitantrag zum Nachtrags-Haushalt. Er sieht vor, die im Rieth benötigten Container aus den vom Land erwarteten zusätzlichen Mitteln von rund 16 Millionen Euro zu finanzieren.

Schulbau-Dezernent Alexander Hilge (SPD) hält den Vorschlag für bedenkenswert. Die Verwaltung wolle ohnehin anregen, die zusätzlichen Landesmittel zu 100 Prozent in den Schulbau zu investieren, sagt er.