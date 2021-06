Polizei beschlagnahmt Auto in Erfurt - Mehrere Einbrüche übers Wochenende - Hochwertiges Werkzeug gestohlen

Erfurt. Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Erfurt.

Ein Zeuge meldete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei der Polizei. Er gab einen Hinweis auf einen Autofahrer, der im Landkreis Sömmerda ohne Führerschein und mit gefälschtem Kennzeichen unterwegs war, berichtet die Polizei. Mehrere Streifenwagen kamen auf der Suche nach dem Fahrer zum Einsatz. Der Mann wurde schließlich gestellt. Die Angaben des Zeugen bestätigten sich. Zudem stand der 40-Jährige unter Drogeneinfluss. Der Mann wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Führerschein erwischt. Sein Auto wurde deshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Außerdem warteten auf ihn eine Strafanzeige sowie eine Blutentnahme.

Betrunken Unfall gebaut

Samstagnacht beschädigte ein betrunkener 22-Jähriger mehrere Autos. Der Autofahrer stand verkehrsbehindernd im Kreuzungsbereich der Josef-Ries-Straße und setzte sein Fahrzeug um. Dabei stieß er gegen ein parkendes Auto, berichtet die Polizei. Der beschädigte PKW wurde gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der Gesamtschaden beträgt über 5000 Euro. Zeugen die das Treiben beobachteten, nahmen dem Fahrer die Autoschlüssel ab und informierten die Polizei. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte der 22-Jährige einen Wert von knapp 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst.

Kinderfahrräder gestohlen

Am frühen Sonntagmorgen hörte ein Anwohner aus Günstedt dauerhaftes Hundegebell und Motorgeräusche. Dabei dachte er sich zunächst nichts. Wenige Stunden später bemerkte sein Nachbar allerdings, dass Diebe auf seinem Grundstück ihr Unwesen getrieben hatten. Ein Maschendrahtzaun war beschädigt und aus dem Garten fehlten zwei blaue Kinderfahrräder der Marken Cube und Axess im Wert von fast 1.000 Euro.

Diebe im Haus

Ungebetene Gäste trieben am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ihr Unwesen. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Kellerfenster und brachen in mehrere Kellerboxen ein. Danach machten sie sich an Fahrrädern im Hausflur zu schaffen. Fazit des Beutezugs durch das Wohnhaus: acht aufgebrochene Keller und zwei gestohlene Fahrräder im Gesamtwert von über 3.000 Euro, so die Polizei.

Einbrüche in Gartenanlagen

Diebe drangen am Wochenende in mehrere Kleingärten in unterschiedlichen Gartenanlagen in Erfurt ein. Am Haarberg hebelten die Unbekannten die Tür einer Gartenlaube auf und stahlen eine Axt sowie Bekleidung. Der Wert der Beute beläuft sich auf ca. 350 Euro. In der Kleingartenanlage "Am Schwemmbach" verschafften sich ungebetene Gäste Zutritt zu einer Datsche, verschwanden aber ohne Beute. Ein Monitor verschwand aus einer Parzelle "Am Bloßenburghang". Um in das Gartenhäuschen zu gelangen, wurde die Eingangstür beschädigt. Der Wert des Monitors ist marginal. Der entstandene Schaden beträgt ca. 250 Euro.

Hochwertige Werkzeugkoffer gestohlen

Aus einem Baustellencontainer stahlen Diebe in der Nacht von Freitag zu Samstag zehn hochwertige Werkzeugkoffer. Wie die Langfinger in den Container am Juri-Gagarin-Ring gelangten, muss noch ermittelt werden. Der Wert der Beute liegt bei über 8.000 Euro.

Betrunken unterwegs

Mehrere Fahrrad- und Autofahrer waren am Wochenende im Stadtgebiet von Erfurt betrunken unterwegs. Insgesamt drei Radfahrer hatten über 1,8 Promille in der Atemluft und kassierten neben der Blutentnahme auch eine Anzeige. Zwei E-Scooter Fahrer brachten es auf knapp 1,4 Promille.

Vandalen beschädigen mehrere Autos in Erfurt - Sachschaden geht in die Tausende

