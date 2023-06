In Erfurt ist ein Mann von zwei Unbekannten geschlagen und getreten worden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. (Symbolbild).

Polizei Erfurt: Mann von Unbekannten attackiert – Autos beschädigt – Einbrecher in Schule

Erfurt Unvermittelt haben Unbekannte einen Mann mit Tritten und Schlägen traktiert. Zudem wurden in Erfurt drei Autos aufgebrochen. Die Meldungen der Polizei.

Das meldet die Polizei aus Erfurt

Zeuge meldet Körperverletzung

In der Altonaer Straße wurde am Montagabend ein Anwohner Zeuge einer Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilte, hatte er gegen 23.15 Uhr einen Mann beobachtet, der aus einem Taxi ausgestiegen und unvermittelt von zwei unbekannten Männern mit Faustschlägen und Tritten traktiert worden war. Anschließend hatte sich der Geschädigte mit dem Taxi in die Grubenstraße fahren lassen. Zu den beteiligten Personen liegen der Polizei keinerlei Erkenntnisse vor. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Geschädigten geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0164429 bei dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) zu melden.

Autos aufgebrochen

Für drei Autofahrer begann der Wochenstart in Erfurt mit einer bösen Überraschung. Über das Wochenende hatte sie ihre Fahrzeuge im Bereich des Schmidtstedter Ufers geparkt. Am Montagmorgen wurden dann an den Autos der Marken Skoda, VW und Audi Beschädigungen festgestellt. Unbekannte hatten jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Fahrzeuge durchwühlt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Unbekannte brechen in Schule ein

Am Wochenende suchten Einbrecher die Gesamtschule in Kerspleben heim. Über ein offenstehendes Fenster waren die Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in das Gebäude gelangt. Nachdem sie Bürotüren aufgebrochen hatten, öffneten sie mit Gewalt mehrere Schränke. Dabei wurden die Diebe allerdings nicht fündig. Nach ersten Erkenntnissen gingen sie leer aus. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.