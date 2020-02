Polizei fahndet in Erfurt nach einem „unberechenbaren“ Mann

Erfurt. Nach einem "unberechenbaren" Mann fahndet derzeit die Polizei in Erfurt. Der Gesuchte soll am 15. Februar vor einem Supermarkt unter anderem eine Frau geschlagen haben.

Wie die Polizei mitteilt fiel der Unbekannte an diesem Tag in Erfurt zunächst negativ in einem Supermarkt am Berliner Platz auf. Hier soll er eine Portion Fisch geklaut und diesen an einen vor dem Markt angeleinten Hund verfüttert haben.

Eine 52-jährige Marktmitarbeiterin sprach den Mann daraufhin an. Dieser soll darauf aggressiv reagiert und die Frau auch geschlagen haben. Anschließend ging die Mitarbeiterin zurück in den Markt. Als sie kurz darauf wiederkam warnte sie ein Zeuge vor dem „unberechenbaren Mann“, welcher gerade in Richtung Straßenbahnhaltestelle Warschauer Straße ging.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

zwischen 170 – 180 cm groß,

zirka 40 bis 45 Jahre alt,

schlanke Gestalt,

unrasiertes Gesicht,

er trug ein dunkles Basecap,

eine dunkle Jacke mit der Aufschrift „BMW M3“ und dunkle Jeans.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0361/7443-1465 unter Angabe des Aktenzeichens 0040131/2020 entgegen.