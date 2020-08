Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei fahndet nach Dieb – Wer kennt diesen Mann?

Nach einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt Am Drosselberg fahndet die Polizei in Erfurt mit einem Foto nach dem Täter. Der Mann hatte am 24. März gegen 10.30 Uhr Zigaretten eingesteckt und anschließend das Gebäude verlassen, ohne zu bezahlen.

Außerhalb des Marktes wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Daraufhin rannte der Unbekannte mit seiner Beute davon und der Angestellte folgte ihm. Schließlich stieß der Dieb den Mitarbeiter weg und konnte unerkannt flüchten.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Hinweise zu dem abgebildeten Mann nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0361/7443-0 entgegen.

