Polizei fahndet öffentlich nach Parfumdieb in Erfurt

Erfurt. Ein Mann steht im Verdacht, Parfum gestohlen zu haben. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich mit einem Foto.

Ein Mann steht im Verdacht, am Donnerstag, 28. Juli 2022, in den Verkaufsräumen einer Drogerie in der Erfurter Innenstadt Parfum im Wert von über 900 Euro gestohlen zu ahben. Die Polizei hat ein Bild des Mannes veröffentlicht.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen (Telefon: 0361/7443-0).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.