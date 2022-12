Polizei in Erfurt vollstreckt zwölf Haftbefehle

Erfurt. In Erfurt hat die Polizei insgesamt zwölf Haftbefehle bei insgesamt acht Personen vollstreckt. Vier der Männer landeten im Gefängnis.

Die Polizei in Erfurt vollstreckte am Donnerstag insgesamt zwölf Haftbefehle bei insgesamt acht Personen. Vier von ihnen konnten ihre Haftstrafe wegen Ordnungswidrigkeiten, Körperverletzung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz durch die Zahlung einer Geldstrafe abwenden. Gegen einen 42-Jährigen lag zudem ein Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls vor. Er verbrachte die vergangene Nacht in Gewahrsam und wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Für drei weitere Männer im Alter zwischen 31 und 65 Jahren lagen gleich mehrere Haftbefehle vor. Sie alle konnten ihre Geldstrafen von bis zu 2500 Euro nicht bezahlen, weshalb sie am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt zum Absitzen ihrer Strafe überführt wurden.