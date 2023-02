Polizei klärt Einbruchsserie auf: Verdächtiger in Erfurt festgenommen

Ein 25-jähriger Mann konnte am 14. Februar in Erfurt festgenommen werden (Symbolbild).

Erfurt/Gotha Ein 25-Jähriger soll in eine Apotheke und in ein Schnellrestaurant eingebrochen sein. Nach seiner Festnahme erfolgten Durchsuchungen im Bereich Erfurt.

Unter Federführung der Kriminalpolizei Gotha erfolgte am 14. Februar die Festnahme eines 25-Jährigen in Erfurt. Damit konnte eine überregionale Einbruchsserie beendet werden, heißt es in der Mitteilung. Laut den Angaben waren mehrere Polizeidienstellen sowie die Staatsanwaltschaft Erfurt an der Festnahme des Verdächtigen beteiligt.

Einbruch in Apotheke und Schnellrestaurant

Gegenwärtig sei der Mann dringend verdächtigt, am 2. Februar 2023 in eine Apotheke in Waltershausen (Landkreis Gotha) und am 3. Januar 2023 in ein Schnellrestaurant in Erfurt eingebrochen zu sein. Er befinde sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Weitere Straftaten aufgeklärt

Nach der Festnahme erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen im Bereich Erfurt. Diese haben zur Aufklärung weiterer überregionaler Straftaten geführt, heißt es von der Polizei. Die Beteiligung des 25-Jährigen an weiteren Taten werde gegenwärtig geprüft. Das konkrete Ausmaß der Serie sowie die gesamte Sachschadenshöhe und Werte des Diebesgutes sind noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.