Erfurt. Gleich vier Einbrüche in einer Nacht beschäftigte die Polizei in Erfurt. Wenig später hatte man den mutmaßlichen Täter.

Polizei klärt Einbruchsserie in Erfurt auf

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei in Erfurt zu gleich mehreren Einbrüchen im Ortsteil Daberstedt gerufen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurde bei der Toilette einer Tankstelle versucht, die Tür aufzubrechen. Außerdem habe man an der Glasschiebetür eines Autohauses Hebelspuren gefunden, aus dem Büro einer Waschanlage fehlten ein Handy und ein Scanner im Wert von 600 Euro und in einem Schnellrestaurant waren mehrere Türen und Spinde aufgebrochen und Bargeld gestohlen worden.

Während der Anzeigenaufnahme wurde die Polizei von einem Passanten angesprochen. Dieser habe einen Hinweis zu einer auffälligen Person an einer Tankstelle gegeben. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 39-jährigen, polizeibekannten Mann. Er habe ein Fahrrad bei sich gehabt, welches erst zu Beginn der Woche in Erfurt gestohlen wurde.

Bei der Durchsuchung des Mannes und den anschließenden Ermittlungen der Polizei, konnte ein Bezug zu allen vier Tatorten in Daberstedt hergestellt werden. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Donnerstag soll er noch einem Haftrichter vorgeführt werden.