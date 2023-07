Die Polizei musste einen Mann mitnehmen, weil er in einer Tankstelle randaliert hatte. (Symbolbild)

Polizei muss betrunkenen 34-Jährigen in Erfurt fesseln

Erfurt. Ein 34-Jähriger hat in Erfurt in einer Tankstelle randaliert. Polizisten mussten den Mann fesseln.

Ein 34-jähriger Betrunkener leistete am Samstagabend in Erfurt Widerstand gegen die Polizei. Gegen 22 Uhr fuhr er mit seinem Fahrrad zu einer Tankstelle in der Weimarischen Straße. Dort randalierte er, woraufhin ein Mitarbeiter die Polizei verständigte.

Wie die Polizei mitteilte, verhielt sich der 34-Jährige anschließend weiterhin aggressiv und musste durch die Polizisten gefesselt werden. Dabei wehrte er sich heftig und versuchte nach den Polizisten zu treten. Dennoch gelang es ihnen den Mann für eine Blutentnahme mitzunehmen.

