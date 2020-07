Erfurt . In Erfurt hat die Polizei zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. In einer Wohnung fanden sie jede Menge Drogen und Bargeld.

1,5 Kilogramm Marihuana: Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer in Erfurt fest

In Erfurt hat die Polizei zwei mutmaßliche Drogendealer dingfest gemacht. Wie die Polizei am Freitag informierte, habe die Polizei im Zuge einer angeordneten Vorführung zweier Zeugen vor Gericht am Donnerstag die Wohnung eines jungen Mannes am Erfurter Herrenberg aufgesucht. Dort seien die Beamten auf zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren gestoßen. Von einem gesuchten Dritten habe jedoch jede Spur gefehlt.

Im Wohnzimmer der Wohnung seien die Beamten auf über 1,5 kg Marihuana gestoßen. Neben der großen Menge Drogen wurden auch ein Einhandmesser und über 4000 Euro Bargeld sichergestellt. Die beiden jungen Männer wurden vorläufig festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie werde nun wegen unerlaubten Drogenhandels ermittelt.