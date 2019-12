Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei stellt Diebe und Einbrecher in Erfurt

Zwei Fahrrad-Diebe gingen Freitagmorgen der Polizei in Erfurt zunächst ins Netz. Das Duo war gegen 1 Uhr unterwegs, als Beamten in Zivil auffiel, dass einer der Männer ein angeschlossenes Fahrrad auf der Schulter trug. Das Mountainbike der Marke Cube wurde sichergestellt. Wo es gestohlen wurde, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dazu laufen noch

Ein 33-Jähriger wurde dann am Freitag gegen 08.30 Uhr dabei beobachtet, wie er versuchte in ein Wohnhaus in der Ernst-Schneller-Straße einzubrechen. Der Zeuge informierte die Polizei und aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der polizeibekannte Einbrecher in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Er wurde noch am Mittag dem Haftrichter vorgeführt und verbringt das Weihnachtsfest nun hinter Gittern.

