Polizei stoppt Abendmahl von hungrigem Ladendieb in Erfurt – Autos aufgebrochen – Eigentümer von Fahrrad gesucht

Erfurt. Ein hungriger Ladendieb hat es sich in einem Supermarkt ausgiebig schmecken lassen. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Großen Hunger hatte am Montag offenbar ein Ladendieb in Erfurt. Laut Polizei war der Mann am Abend in einen Supermarkt am Drosselberg gegangen. Dort steckte er sich nicht nur Käse ein, sondern verspeiste gleich an Ort und Stelle eine Dose Bohnen sowie ein Glas Gurken. Als der 55-Jährige vom Personal daraufhin angesprochen wurde, zeigte er sich uneinsichtig. Polizisten setzten dem Treiben des Mannes schließlich vor Ort ein Ende und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Autos aufgebrochen

Auf mehrere Autos hatten es Diebe zwischen Sonntag und Montag in Erfurt abgesehen. In der Rosa-Luxemburg-Straße wurde ein Mercedes Sprinter schadlos geöffnet und von der Ladefläche verschiedenes Werkzeug von noch unbekanntem Wert gestohlen, so die Polizei. In einer Tiefgarage am Nettelbeckufer vergriffen sich Unbekannte gleich an zwei Fahrzeugen. Von einem VW wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und von einem BMW das Kofferraumschloss beschädigt. Ob hier etwas gestohlen wurde ist noch unklar.

Werkzeug und Buntmetall gestohlen

Am Wochenende schlugen Diebe auf dem Gelände des Erfurter Stöberhauses zu. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter laut Polizei auf dem Grundstück einen aufgebrochenen Container und eine beschädigte Lagerkiste fest. Unbekannte hatten daraus nicht nur verschiedene Werkzeuge, sondern auch Kupfer verschwinden lassen. Was die Diebe genau gestohlen haben und wie hoch der Wert der Beute ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Eigentümer von Gravelbike gesucht

Am 27. Juni ist ein Gravelbike der Marke Rondo vom Typ Ruut AL in der Thälmannstraße in Erfurt gefunden und von der Polizei sichergestellt worden. Bisher konnte das Fahrrad keinem Eigentümer zugeordnet werden. Ebenso sei noch unklar, ob das Fahrrad gestohlen wurde. Hinweise zum Eigentümer des Gravelbikes, werden von dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0165159 entgegengenommen. Hier hat die ein Bild des Fahrrades veröffentlicht.

4000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht

An einem BMW entstand am Montagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Laut Polizei parkte das Auto auf einem Hotelparkplatz am Juri-Gagarin-Ring, als kurz nach 16 Uhr ein dunkelgrauer Ford Transit beim Ausparken dagegen fuhr. Dabei seien an dem BMW zwei Türen beschädigt worden. Ohne die Polizei zu verständigen, flüchtete der Transporterfahrer von der Unfallstelle. Der Ford hatte den Angaben zufolge Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Schmalkalden-Meiningen angebracht. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0204859 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.