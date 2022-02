Polizei sucht in Erfurt mit Fahndungsfoto nach mutmaßlichem Exhibitionisten

Erfurt. Die Polizei in Erfurt sucht einen mutmaßlichen Exhibitionisten, der sich an einem Spielplatz entblößte. Dafür hat sie jetzt ein Fahndungsfoto veröffentlicht.

Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei in Erfurt nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten. Laut einer Mitteilung beging der 30 bis 35 Jahre alte Mann seine Tat bereits am 22. Juli vergangenen Jahres. Gegen 13.25 Uhr habe er sich damals an einem Spielplatz in der Nähe des Berliner Platzes in Erfurt entblößt.

Der mutmaßliche Täter wurde fotografiert

Der Gesuchte wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben, mit kräftiger Statur und kurzen, braunen Haaren. Bekleidet war er laut Polizei mit einem schwarzen T-Shirt mit rot-weißem Aufdruck im Brustbereich, einer dunkelgrauen, kurzen Hose mit Streifen an der Seite und dunklen Schuhen mit roten Schnürsenkeln. Ferner habe er einen mehrfarbigen Rucksack getragen, der oben blau, in der Mitte rot, unten grau gewesen sei. Die Rucksackträger waren blau.

Eine Zeugin hat den vermeintlichen Täter fotografiert. Dennoch ist seine Identität bisher unbekannt. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Das Fahndungsfoto hat sie hier veröffentlicht. Hinweise bitte telefonisch an die Kriminalpolizei Erfurt unter den Telefonnummern 0361574324135 und 0361574324602 oder an jede andere Polizeidienststelle.