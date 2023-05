Das Auto stand an einer Kreuzung und die Scheiben waren beschlagen (Symbolfoto).

Erfurter Polizei unterbricht Liebesspiel an roter Ampel

Erfurt. Ein Auto mit beschlagenen Scheiben an einer roten Ampel: Die Polizei in Erfurt entdeckt etwas, was fast genauso ist, wie es aussieht.

Ein Auto, das mit beschlagenen Scheiben mitten auf der Straße stand, ist der Polizei Freitagnacht an einer Ampelkreuzung in der August-Röbling-Straße in Erfurt aufgefallen.

Die Polizisten schauten nach. Dabei hätten sie zwei Personen überrascht, die im Auto Sex hatten, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Peinlich berührt berichteten die beiden, dass sie angenommen hätten, dass die Ampel kaputt sei, weil sie nicht mehr auf grün geschaltet habe. Das hätte alles zu lange gedauert und sie hätten ihr Verlangen nicht mehr länger zurückhalten können.

Schließlich erklärte sich auch der Grund der langen Rotphase: Der Fahrer war an der bedarfsgesteuerten Ampel zu weit nach vorn gefahren, sodass diese dauerhaft rot zeigte. Beide Personen fuhren schließlich weiter, nachdem sie ein Verwarngeld gezahlt hatten.

