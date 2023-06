Polizei warnt vor falschem Pflegedienst in Erfurt

Erfurt. Die Polizei meldet eine neue Betrugsmasche. In Erfurt waren am Montag eine Frau und ein Mann als falscher Pflegedienst unterwegs.

Mit einer neuen Masche schlugen am Montag Täter in mehreren Stadtteilen von Erfurt zu. Eine Frau und ein Mann hatten an verschiedenen Haustüren geklingelt und sich als Pflegedienst ausgegeben. So gelangte das Duo in die Wohnungen von drei älteren Menschen. Hier erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über 2600 Euro.

Eine Fahndung der Polizei nach dem Diebespärchen verlief bisher ohne Erfolg. Der Mann war etwa 35 bis 40 Jahre alt, 175 cm groß und von schlanker Gestalt. Er hatte ein südländisches Aussehen und dunkles, kurzes Haar. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem weißen Hemd.

Seine Begleiterin war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 165 cm groß und hatte eine kräftige Gestalt. Auch sie hatte ein südländisches Aussehen und dunkles, kurzes Haar. Die Frau trug unter anderem einen dunklen Rock. Wer kann aufgrund der Personenbeschreibung Angaben zu den Tätern machen? Wer hat das Pärchen am gestrigen Tag gesehen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Telefon: 0361/7840-0) unter Angabe der Fallnummer 0150265 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.