Die Polizei hat mehrere Autofahrer in Erfurt aus dem Verkehr gezogen (Symbolfoto).

Erfurt. Mehrere Autofahrer, die am Wochenende in Erfurt ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren, erwartet nun ein Strafverfahren. Außerdem wurde ein Mann festgenommen, der eine Tankstelle bestohlen hatte.

Polizei zieht in Erfurt mehrere Autofahrer ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr

Die Polizei in Erfurt hat am Wochenende gleich mehrere Autofahrer ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen.

Am Freitagabend habe die Polizei einen 61-Jähriger an einem Erfurter Einkaufsmarkt kontrolliert, der bereits seit drei Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, teilt die Polizei mit.

Außerdem zog die Polizei einen 29-jährigen Erfurter am Freitagmittag aus dem Verkehr, der seinen Wagen trotz eines Fahrverbotes gefahren hatte.

Übertrieben haben nach Polizeiangaben es ein 20-Jähriger und eine 17-Jährige, die Freitagnachmittag mit einem Audi im Erfurter Schöntal immer wieder durch die selbe Straße fuhren. Daran störten sich Anwohner und informierten die Polizei. Die Polizei stellte fest, dass beide Personen, die den Audi abwechselnd fuhren, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis waren.

Alle Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Powerbank, ein Ladegerät und mehreren Getränke aus Tankstelle gestohlen

Von einem unredlichen "Kunden" wurde eine Tankstelle im Erfurter Süden am frühen Sonntagmorgen heimgesucht. Nachdem ein 27-jähriger Erfurter ohne Skrupel und in Anwesenheit der Tankstellenmitarbeiter zwei Powerbank, ein Ladegerät und mehreren Getränke aus der Warenauslage entnonmmen und in seinem Beutel verstaut hatte, verabschiedete er sich mit einem frechen "Tschüss" und flüchtete aus dem Tankstellenshop.

Wie die Polizei mitteilt, konnte sie aufgrund der guten Personenbeschreibung des Tankstellenpersonals den Dieb noch in Tatortnähe und in Besitz des Beutegutes schnappen.

Da der 27-Jährige weder Polizei noch Staatsanwaltschaft ein Unbekannter im Bereich der Eigentumskriminalität war, wurde er vorläufig festgenommen und wartet nun auf die anstehende Gerichtsverhandlung.

Paketfahrer unter Drogen im Dienst - Fahrradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Wilde Verfolgungsfahrt mit bis zu 150 km/h quer durch Erfurt