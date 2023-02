Polizeiaufgebot in Erfurter Innenstadt: Truck vor Staatskanzlei und auf Anger

Erfurt. Das gab es noch nie in Erfurt: Ein Truck, der alle 30 Minuten seinen Standort wechselt und an dessen Außenseite ein Film abgespielt wird:

Die Probleme, geeigneten Nachwuchs zu finden, gibt es auch bei der Thüringer Polizei. Dem soll nun noch aktiver entgegen gewirkt werden. Am heutigen Donnerstag ist deshalb ein sogenannter Digitaler Truck unterwegs, auf dem ein neuer Imagefilm gezeigt wird. Ab 14 Uhr steht der Ruck an folgenden Punkten in der Stadt: Hirschgarten, Staatskanzlei, Bahnhofstraße/Deutsche Bank, Anger, Wenigemarkt, Domplatz und Landtag. Etwa alle 30 Minuten ändert der Truck seinen Standort.

Am Vormittag bereits sind Polizei und Truck in der Gesamtschule am Schwemmbach. Dort hat nicht nur der Imagefilm Premiere, sondern es besteht für die Schülerinnen und Schüler natürlich die Möglichkeit, sich über den Polizeiberuf zu informieren.

In diesem Jahr werden 250 Anwärterinnen und Anwärter für den mittleren und 50 für den gehobenen Dienst in Thüringen gesucht. Die Ausbildung findet in Meiningen statt, sie ist geeignet für junge Schulabgänger, aber auch für bereits im Berufsleben Stehende. Die Kampagne zur Nachwuchsgewinnung hatte im Dezember mit Plakaten begonnen, sogar bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof wurde geworben. In den kommenden Wochen und Monaten folgen weitere Online- und Offlineaktionen.