Polizeibericht Erfurt: Einbrecher greifen Frau an – Brautkleid gestohlen

Erfurt In Erfurt ist eine 55-jährige Frau von Einbrechern angegriffen worden. Zudem hatten es Diebe auf ein Brautkleid abgesehen. Die Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht für Erfurt:

Einbrecher greifen Frau an und flüchten

Eine 55-jährige Frau wurde am Mittwochabend von Einbrechern angegriffen. Zwei Männer hatten zunächst versucht, in der Erfurter Altstadt in einem Gebäude in ein Architektenbüro und in eine Physiotherapiepraxis einzubrechen. Als ihnen dies nicht gelang, stahlen sie verschiedene Werkzeuge aus dem Keller. Beim Verlassen des Hauses traf das Duo auf die Eigentümerin des Hauses. Diese versuchte, die Diebe aufzuhalten, wurde aber von einem der Täter mehrfach weggestoßen. Den Männern gelang schließlich die Flucht. Die 55-Jährige erstattete bei der Polizei Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und versuchter Körperverletzung.

Weitere Meldungen aus Erfurt:

Hohe Beute bei Kellereinbruch

Auf ein Brautkleid hatten es Diebe in Erfurt abgesehen. Am Donnerstagabend musste eine 27-jährige Frau feststellen, dass Unbekannte in Ihrem Keller in der Straße "Am Alten Nordhäuser Bahnhof" zugeschlagen hatten. Laut Angaben der Polizei hatten die Diebe mit Gewalt das Schloss des Kellerabteils aufgebrochen. Neben dem Brautkleid ließen sie ein Snowboard sowie ein Stand-Up-Paddling-Board im Gesamtwert von 2.750 Euro verschwinden. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.

Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Eine Polizeistreife wurde in der Nacht zu Freitag von dem Mitarbeiter einer Tankstelle in Gispersleben auf einen Fahrradfahrer aufmerksam gemacht. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Als Polizisten den Mann ansprachen, reagierte er uneinsichtig und aufbrausend. Ein Atemalkoholwert ergab bei dem 23-Jährigen schließlich einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Weiterfahren durfte der Mann mit seinem Fahrrad nicht. Stattdessen warteten auf ihn eine Blutentnahme sowie eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

