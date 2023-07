Polizeibericht Erfurt: Einbrecher steigen in Haus ein – Falsche Tochter macht Beute

Erfurt Unbekannte sind in Erfurt in ein Haus eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Das alles geschah, während die Eigentümerin zu Hause war. Außerdem ist eine 65-Jährige Opfer von Betrügern geworden. Die Meldungen der Polizei.

Die Polizeimeldungen aus Erfurt

Einbrecher erbeuten Schmuck im Wert von 5000 Euro

Wie die Polizei mitteilte, kam eine Unachtsamkeit einer Erfurterin am Dienstag teuer zu stehen. Beim Nachhausekommen hatte sie versehentlich den Schlüssel an der Haustür stecken gelassen. Als die 81-Jährige sich am Nachmittag im Wintergarten aufhielt, machten sich das Einbrecher zu nutze. Unbemerkt betraten sie das Haus und stahlen eine Schatulle mit Schmuck im Wert von etwa 5000 Euro. Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, waren die Täter mit der Beute bereits spurlos verschwunden.

Trickbetrüger ergaunern 2000 Euro

Am Mittwoch wurde eine 65-jährige Erfurterin Opfer der WhatsApp-Masche. Betrüger hatten sie über den Nachrichtendienst angeschrieben, gaben sich als Tochter der Frau aus und berichteten, dass sie aufgrund eines technischen Defekts Hilfe bei einer Überweisung bräuchten. Laut den Angaben habe die 65-Jährige daraufhin knapp 2000 Euro überwiesen. Als die Täter eine weitere Geldforderung stellten, durchschaute die Frau die Betrüger und erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

Auto beschädigt

Ein 52-jähriger Mann wurde in Erfurt Opfer von Vandalismus. Der Mercedes-Fahrer hatte sein Fahrzeug in der Nacht zu Mittwoch in der Krämpfervorstadt im Bereich einer Tankstelle abgestellt. In dieser Zeit machte sich eine unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand an dem Auto zu schaffen und zerkratze die linke Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Rucksack gestohlen

Einem 24-Jährigen wurde in Erfurt der Rucksack aus dem Auto gestohlen. Der Mann hatte seinen Opel seit Samstagabend in der Triftstraße geparkt. Als er am Mittwochnachmittag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine heruntergelassene Seitenscheibe fest. Diebe hatten auf bislang unbekannte Weise das Auto schadlos geöffnet und den Innenraum durchsucht. Die Täter stahlen einen Rucksack samt Kopfhörern und Sportbekleidung im Wert von über 100 Euro. Die Polizei rät, niemals Rücksäcke, Portemonnaies, Handys oder andere Wertgegenstände offenliegend im Auto zurückzulassen.

Zwölfjährige in Erfurt im Bus sexuell belästigt – Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Lichtmast auf dem Erfurter Anger stand im Wege

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.