Polizei wurde wegen Randalierern in Erfurt gerufen. (Symbolbild)

Erfurt. Randalierer haben in Erfurt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Unter anderem wurden ein Auto und eine Schaufensterscheibe beschädigt.

Polizeieinsatz nach Randale in Erfurter Altstadt

In der Johannesstraße in Erfurt sorgten mehrere randalierende Personen für einen Polizeieinsatz. Wie die Polizei informierte, mussten gegen 1.55 Uhr am Sonntagmorgen mehrere Einsatzfahrzeuge ausrücken. Die Anwohner meldeten vermutlich betrunkene Personen, die rumgeschrien und Mülltonnen umgeworfen haben sollen. Dabei wurde laut Polizei auch ein Auto beschädigt sowie mit einem Straßenschild eine Schaufensterscheibe eingeschlagen.

Rund um den Tatort wurden mehrere betrunkene Personen von der Polizei gesehen. Ob diese Auslöser der nächtlichen Ruhestörung und Sachbeschädigung waren, können erst weitere Ermittlungen zeigen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) entgegen.

Mit über 100 km/h durch die Stadt – Polizei stoppt Transporter-Rennen in Erfurt

Simson-Fahrer unterhalten sich und fahren in Erfurt auf Auto auf