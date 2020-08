Polizeikontrollen vor Erfurter Grundschulen - Gestohlener VW Bus wieder aufgetaucht

Polizeikontrollen vor Grundschulen

Am Montag starten die Erstklässler mit ihrem ersten Schultag. Um Schulanfänger und Eltern zu unterstützen und auch den älteren Kindern wieder die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ins Bewusstsein zu rufen, wird die Erfurter Polizei in den nächsten 14 Tagen vor Unterrichtsbeginn vermehrt Schulwegkontrollen durchführen. Im Fokus stehen die Grundschulen in Erfurt und den Ortschaften.

Zwischen 7 - 8 Uhr wird es vereinzelt Kontrollen geben, teilte die Polizei mit. Polizeibeamte überwachen die Fußgängerüberwege genauso wie das Verhalten der Eltern. Oftmals kommt es zu Behinderungen, da die Eltern im Halteverbot parken, um die Schützlinge ins Schulgebäude zu begleiten. Sollte es zu Verkehrsverstößen wie Stop-Schild überfahren, Vorrang am Fußgängerüberweg nicht gewährleisten werden geahndet.

Die Polizei rät, Kinder helle, auffälliger Bekleidung auszustatten. Reflektoren an Ranzen und Jacken haben sich gerade in der dunklen Jahreszeit als nützlich erwiesen und schützen die Kinder. Dringend empfohlen wird das intensive Üben des Schulweges. Je mehr man mit den Kindern „trainiert“, umso selbstsicherer können sie den Schulweg allein meistern.

Gestohlener VW Bus wieder aufgetaucht

Vergangenen Woche wurde in Erfurt ein VW Bus samt Fahrrädern und Dokumenten gestohlen. Just dieser Bus wurde Donnerstagnachmittag einem Erfurter Autohändler zum Kauf angeboten. Der Händler stellte fest, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war und informierte die Polizei. Mit Zivilbeamten gelang es dann den 35-Jährige festzunehmen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten weder die Fahrräder noch die persönlichen Dokumente des Halters gefunden werden. Die Freude bei dem 34-Jährigen Besitzer war groß, als er sein Fahrzeug bei dem Händler abholen konnte. Wie es mit dem 35-Jährigen weiter geht, legt die Staatsanwaltschaft noch fest.

Rollerdieb gestellt

In der Erfurter Auenstraße wurde Donnerstagabend ein Diebesduo dabei erwischt, wie sie versuchten ein Kleinkraftkrad zu stehlen. Mit einem Benzinkanister machten sie sich an dem fremden Krad zu schaffen und versuchten es zu betanken. Sie schoben ihre Beute ein paar Meter und wurden von dem Besitzer gestellt. Die beiden versuchten zu flüchten, einen 34-Jährigen konnte der Eigentümer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Sein Kompagnon konnte unerkannt fliehen.

Bei der Fahndung nach dem Dieb kam auch ein Fährtensuchhund zum Einsatz. Der Unbekannte blieb unentdeckt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der bestens polizeibekannte Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob der Mann auch für einen Rollerdiebstahl am Löberwallgraben in Frage kommt, muss nun geklärt werden.

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde ein Roller im Wert von ca. 2300 EUR gestohlen. Unbemerkt haben Diebe das Zweirad der Marke Peugeot entwendet. Auch in der Oststraße wurde ein Krad entwendet. Die schwarz-orange Explorer verschwand zwischen dem 24.-27.08.2020.

Dieb hinterlässt Gürteltasche mit Dokumenten

Ein 26-Jähriger wurde Donnerstagnachmittag beim Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in Linderbach beobachtet. Der Mann stahl Technik im Wert von ca. 160 EUR. Der Ladendetektiv beobachtete den Langfinger sowie seinen Kompagnon, der Schmiere stand. Als der Mitarbeiter den ungebetenen Kunden ansprach versuchte dieser zu flüchten. Der Angestellte bekam noch die Gürteltasche des Mannes zu fassen, dem 26-Jährigen gelang die Flucht samt seiner Beute. Auch der Mittäter konnte fliehen. Die Gürteltasche blieb im Markt. In dieser befanden sich Dokumente, so dass die Identität des Diebes geklärt werden konnte. Eine Fahndung nach dem Diebesduo verlief bisher ergebnislos.

