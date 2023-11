Polizeimeldungen für Erfurt: Auto fährt sich im Gleisbett fest – Einbrecher in Apotheke

Erfurt Nach einem Unfall kam es am Dienstagmorgen zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr in Erfurt. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht für Erfurt

Mann fährt sich mit Auto im Gleisbett fest

Ein Verkehrsunfall führte am Dienstagmorgen für etwa zwei Stunden zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Wie die Polizei mitteilte, war ein 38-jähriger Mann gegen 6 Uhr mit seinem Renault in der Salinenstraße über einen gesperrten Bahnübergang gefahren, an dem gegenwärtig Bauarbeiten stattfinden.

Das Auto fuhr sich im Gleisbett fest. Foto: Landespolizeiinspektion Erfurt

Der Mann fuhr sich mit seinem Auto dermaßen im Gleisbett fest, dass der Pkw mit einem Kran herausgehoben werden musste. An dem Renault entstand ein Schaden von geschätzten 15.000 Euro. Der Autofahrer hat sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahn- und Straßenverkehr zu verantworten.

Drei auf einen Streich: Haftbefehle bei 43-Jährigem vollstreckt

Gleich drei Haftbefehle vollstreckten Fahnder der Kriminalpolizei in Windischholzhausen. Die Beamten hatten nach einem 43-jährigen Mann gefahndet und trafen ihn schließlich am Montagvormittag an seiner Wohnung an. Gegen den Gesuchten lagen laut Angaben der Polizei Vollstreckungshaftbefehle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Der 43-Jährige wurde vor Ort festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Dort muss er nun seine Gesamtfreiheitsstrafe von mehr als 2,5 Jahren absitzen.

Einbruch in Apotheke

Am Montagmorgen wurde in der Erfurter Altstadt ein Einbruch in eine Apotheke bemerkt. Eine unbekannte Person hatte mehrere Türen beschädigt, um in den Laden zu gelangen. Der Dieb hatte es aber nicht auf Medikamente, sondern auf den Inhalt der Kasse abgesehen. Mit mehreren hundert Euro flüchtete der Einbrecher unbemerkt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Feuerwehr bei Bränden in Erfurt im Einsatz – Waffen und Cannabisplantage bei Evakuierung entdeckt

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.