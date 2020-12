Polizisten beleidigt - Diebespärchen gestellt - Zigarettenautomaten angegriffen

Pärchen mit Kleinkind auf Diebestour

Mit einem vier Monate alten Kleinkind im Schlepptau sind ein 39 Jahre alter Mann und seine 24-jährige Partnerin in Erfurt-Mittelhausen auf Diebestour gegangen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, streifte das Paar am Montag mit einem Kinderwagen durch einen Einkaufsmarkt und bediente sich bei Bekleidung und Kosmetikartikeln im Wert von 300 Euro. In einer Umkleidekabine hätten sie dann ihre Beute in ihren Rucksäcken verstaut. Ein Ladendetektiv habe den Vorgang beobachtet und das Pärchen darauf angesprochen. Daraufhin sei der Mann zunächst geflüchtet, dann aber wieder zu seiner Partnerin und dem Kind zurückgekehrt. Weil das Duo zwei Messer bei sich hatte, wird nun wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Zudem stellte sich heraus, dass gegen die 24-Jährige ein Haftbefehl vorlag. Dessen Vollstreckung konnte sie jedoch durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden.

An zwei Zigarettenautomaten gescheitert

Am Montag wurden in Erfurt gleich zwei beschädigte Zigarettenautomaten in Erfurt festgestellt. In der Györer Straße und Am Kühlhaus hatten sich unbekannte Täter an den Automaten zu schaffen gemacht. Mit Gewalt hatten sie versuchten die Schließvorrichtung, das Schloss bzw. die Befestigung zu lösen. An beiden Automaten scheiterten die Diebe. Sie gelangten weder an Bargeld, noch an Zigaretten. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann gegenwärtig nicht beziffert werden.

Polizisten beleidigt

Eine Polizeistreife führte in der Nacht zu Dienstag in der Leipziger Straße eine Verkehrskontrolle durch. Es mischte sich ein unbeteiligter Mann ein. Die Beamten kontrollierten den 24-Jährigen daraufhin. Der betrunkene Mann konnte keinen triftigen Grund benennen, warum er trotz Ausgangsbeschränkungen unterwegs war. Statt sich reumütig zu zeigen, beleidigte er die Polizisten. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen dem Verstoß gegen die Eindämmungsverordnung, wird gegen den Mann nun auch wegen Beleidigung ermittelt.

