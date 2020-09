Polizisten in Erfurt mit Kerzenhalter und Glas attackiert

Erfurt. In Erfurt-Melchendorf ist in der vergangenen Nacht eine Ruhestörung eskaliert. Außerdem meldet die Polizei diese Einsätze für Erfurt und Sömmerda.

Polizisten mit Kerzenhalter und Glas attackiert

Polizisten kamen gegen 2 Uhr zum Einsatz, weil sich Anwohner über laute Musik beschwert hatten. Die Beamten trafen in der betroffenen Wohnung den 53-jährigen Mieter an. Der war wenig erfreut über den nächtlichen Besuch. Er warf einen Kerzenhalter und ein Trinkglas nach den Polizisten. Pfefferspray und Handfesseln kamen zum Einsatz. Der Mann versuchte die Polizisten zu schlagen und zu treten. Nachdem der aggressive Mann gebändigt werden konnte, wurde er aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht.

Mit der Bong auf dem Flur überrascht

Wegen einer Ruhestörung kamen in der Nacht zu Mittwoch Polizisten in der Warschauer Straße in Erfurt zum Einsatz. Noch bevor die Beamten die Lärmquelle ausfindig machen konnten, trafen die Beamten im Hausflur auf einen überraschten 36-jährigen Mann. Er war gerade dabei, Marihuana in einer Bong zu rauchen. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und erstatteten gegen den Mann Anzeige.

Jugendlicher wird aggressiv

Obwohl ein 15-Jähriger in einem Supermarkt in Sömmerda Hausverbot hat, betrat er am Dienstagabend das Geschäft. Ein Ladendetektiv wurde auf den Jugendlichen aufmerksam und verwies ihn des Hauses. Darauf reagierte der 15-Jährige aggressiv. Er schlug den Ladendetektiv mehrfach ins Gesicht und beleidigte ihn. Dabei wurde der 41-jährige Mann leicht verletzt.

Garten- und Dekoartikel gestohlen

Auf Garten- und Dekorationsartikel hatten es Diebe in Sömmerda abgesehen. Zwischen Dienstag und Mittwoch kletterten sie in das Außengelände eines Baumarktes. Hier ließen sie u.a. Auflagenboxen, ein Insektenhotel und Pflanzgefäße im Wert von über 1.000 Euro mitgehen.

Dreiste Diebe bestehlen in Erfurt Thüringer Polizei

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Thüringen