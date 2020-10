Polnische Pianistin Hania Rani gastiert in Erfurt

Rund 70 Besucher ließen sich am Samstagabend von den ausdrucksstarken Klängen der polnischen Pianistin und Sängerin Hania Rani begeistern. Mit Klavier und Gesang war die 30-jährige Künstlerin zu Gast im Kontor. Veranstalter des neoklassizistischen Konzerts war das Kulturcafé Franz Mehlhose. Am Freitagabend stand in diesem Rahmen bereits der Pianist Lambert im Erfurter Norden auf der Bühne.

Musik, die unter die Haut geht

Die Pianistin Hania Rani begeistert mit zartem Gesang und virtuosem Spiel Foto: Marvin Reinhart.

Zum ersten Mal musiziere Hania Rani in der Landeshauptstadt. „Deswegen bin ich ein wenig aufgeregt“, sagt die Künstlerin auf englisch. Die Pianistin, die mit bürgerlichem Namen Hanna Raniszewska heißt, verarbeite in ihren Liedern unter anderem Naturmotive aus Polen, beispielsweise ihren Lieblingsplatz, sagt sie. Was dabei raus kommt, sind virtuos in Szene gesetzte Harmonien, die die Künstlerin hier und da mit zarter Stimme unterstreicht.

Coronabedingt wenig Konzerte

Vor zwei Wochen sei sie bereits in Jena aufgetreten. Wie es nach dem Auftritt in Erfurt allerdings weitere gehe, das stehe coronabedingt in den Sternen, so die Musikerin. Die Lust am Spielen sei dennoch ungebrochen. Wenn es so selten Konzerte gibt, dann wolle sie am liebesten ihr ganzes Repertoire präsentieren, sagt sie. Die besten Stücke für einen solchen Abend auszusuchen, sei schwer. So konnte sich das Publikum am Samstagabend zuletzt über drei Zugaben freuen.