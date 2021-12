Pop-Band „Deine Freunde“ kommt ins Central nach Erfurt

Erfurt. Gute-Laune-Versprechen für den 5. November 2022. Aber der Ticketverkauf beginnt schon diese Woche.

Die Pop-Band „Deine Freunde“ will bei all dieser bescheidenen Stimmung einen musikalischen Anker der Hoffnung setzen. Am 5. November kommenden Jahres tritt die Gruppe im Central in Erfurt auf. Sie feiert ihr zehnjähriges Bestehen und verspricht: „Wir werden euch mit Partyhüten versehen und einen würdigen Geburtstagsbass unter euren Füßen vibrieren lassen“.

Tickets ab 8. Dezember, 11 Uhr, unter www.deinefreunde-tickets.de