Pop-Band „Die Prinzen“ feiert in Erfurt ihr Bühnenjubiläum in der Messehalle

Erfurt. „Die Prinzen“ gehören zu den erfolgreichsten deutschen Bands. Im Herbst feiern sie ihr Bühnenjubiläum mit den Fans - auch in Erfurt.

„Alles nur geklaut heißt zwar einer ihrer größten Hits. „Die Prinzen“ haben aber letztlich doch viel selbst dafür getan, um eine der erfolgreichsten deutschen Pop-Bands zu werden. Vor allem brillant mehrstimmig zu singen. Am 7.Oktober dieses Jahres beweisen sie dies bei einem Konzert in Erfurt auf ihrer Jubiläumstour.

Aktuelle Songs und die großen Hits der Bandgeschichte

Anlass ist das 30.Bühnenjubiläum, dass die Sachsen in diesem Jahr nun begehen. Sie feiern es mit ihren Fans in den großen Konzerthallen. So in Erfurt in der Messehalle. Mit der ersten Singleauskopplung „Dürfen darf man alles“ aus ihrem aktuellen Album „Krone der Schöpfung“ haben die „Die Prinzen“ ihre Partytour schon vor Monaten eingeläutet. Aber werden sich sicher auch nicht lumpen lassen und bei ihren Konzerten die wie „Millionär“, „Küssen verboten“, „Alles nur geklaut“ oder „Deutschland“ zu singen.

Karten beim ticketshop-thüringen