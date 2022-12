Pop-Up-Museum auf dem Petersberg: CDU und Linke mit unterschiedlichen Ansichten

Erfurt. Die Parteien sind sich nur darin einig, dass die Festung belebt werden soll. Wie das erreicht werden kann, darüber gibt es unterschiedliche Vorstellungen.

Unterschiedliche Positionen beziehen die Stadtratsfraktionen CDU und Die Linke zur Idee eines Pop-Up-Museums auf dem Petersberg. Das Dezernat für Kultur und Stadtentwicklung prüft die Möglichkeit, in einem Teil der Defensionskaserne eine Fläche für zeitweise Ausstellungen, Debattenformate, Werkstätten zu nutzen. Über diese Idee muss zunächst der Stadtrat befinden und die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines Konzepts beauftragen.

Die CDU sieht die Idee kritisch. Die Stadt dürfe das Vorhaben eines kulturhistorischen Museums auf dem Petersberg nicht aus den Augen verlieren. Ein Pop-Up-Museum ergebe hier nur als eine Art Vorstufe Sinn, meint der Fraktionsvorsitzende Michael Hose, es könne kein Selbstzweck sein. Die nötigen Investitionen wären bei den existierenden Museen besser aufgehoben, so die CDU weiter. Für ein dauerhaftes kulturhistorisches Museum brauche es verbindliche Absprachen mit dem Eigentümer der Kaserne, der daher zur nächsten Sitzung des Kultur- und Bildungseinschusses eingeladen werde.

Katja Maurer, Vorsitzende der Linken im Stadtrat, hält dagegen: „Ein Museum allein wird die Herausforderungen, vor dem der Petersberg steht, nicht lösen. Ich stelle mir einen lebendigen Ort vor, an dem Menschen arbeiten, verweilen, Kultur genießen (...). Ein PopUp-Museum kann ein Glied in dieser Kette sein und wird andere Angebote sicher gut ergänzen.“ Aus ihrer Sicht ist ein kulturhistorisches Museum unter den gegebenen Voraussetzungen nicht möglich. Denn die Stadt könne die Fläche in der Kaserne nur mieten und müsse zugleich Geld und Personal vorhalten.