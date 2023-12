Popstar streicht Erfurt aus seiner Tour-Liste

Erfurt. Sasha ist im kommenden Frühjahr mit seiner One-Man-Show auf Tour. Thüringer Fans müssen aber weit reisen, um ihn zu sehen.

Erst verlegt, nun komplett abgesagt. Pop-Star Sasha wirft Erfurt aus seinem Tournee-Programm. Die Agentur Semmel Concerts teilt am Freitag mit, dass die neuen Termine für Mai gefunden seien. „Erfurt, Siegen und Würzburg müssen leider ersatzlos gestrichen werden“, heißt es.

Eigentlich war der Auftritt Sashas für den 6.Dezember in der Messehalle geplant gewesen. Fortlaufende Erkältungen und eine drohende Lungenentzündung wurden aber als Grund für die Absage des Konzerts genannt. Wer nun Sasha mit seinem Programm „This Is My Time – Die Show“ sehen will, müsste eine lange Anreise in Kauf nehmen. So findet sich in der Tour-Liste kein Termin für Mitteldeutschland.

Sasha verspricht eine musikalische und humorvolle „One Man Show“, die die Zuschauer begeistern, berühren und über satte zwei Stunden unterhält. Aber nun nicht in Erfurt.