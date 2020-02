Postsportplatz: Bürgerbeteiligung für Park nicht mehr möglich

„Wir stehen kurz vor Baubeginn.“ Fünf Worte, die innerhalb von Sekunden die Stimmung im Raum auf Null und den Puls auf 100 bringen. In dem Raum sitzen Anwohner des Johannesplatzes, am Flipchart stehen mehrere Studenten der Fachhochschule. Brigitte Enders-Burlein sagt diesen Satz. Und vieles mehr. Spricht von kaum Spielraum in der Gestaltung der Außenflächen, von keiner Möglichkeit für das Zirkuszelt der Grundschule. Es bedürfe noch einer Abstimmung im Stadtrat, dann rollen die Bagger, meint sie.

„Warum sind wir dann überhaupt hier“, entgegnet ein wütender Anwohner. Wie er waren etwa 40 Bürger der Einladung von Ortsteilbürgermeister Robert Bednarsky und der Fachhochschule gefolgt. Die Bürgerwerkstatt am Freitagabend in der Gemeinschaftsschule sollte Partizipation ermöglichen. Sollte Ideen der Anwohner offenlegen. Zu vier Themenbereichen – Bürgerpark, Ortsteilzentrum, Infrastruktur und Zusammenleben – wurden anfangs Arbeitsgruppen gebildet. In drei der vier Gruppen konnten die von den Studenten erarbeiteten Methoden angewandt und neue Erkenntnisse über die Wünsche der Bürger erlangt werden. Doch dort im Erdgeschoss, in Sichtweite des alten Postsportplatzes, offenbart sich ein unerwartetes Bild. Die Studenten sind ebenso überrascht, versuchen, die Diskussion sachlich zu halten.

Immobilienmanagement-Leiterin Brigitte Enders-Burlein von der Sparkasse erklärte die Baupläne. Foto: Anja Derowski

Klar war, die Fläche wird bebaut, Investor ist die Sparkasse. Deren Immobilienmanagement-Leiterin Brigitte Enders-Burlein redet Tacheles, zeigt den Bebauungsplan. Doch weder der Ortsteilbürgermeister noch die Studenten verfügen über diesen aktuellen Wissensstand. Gegenseitige Vorwürfe folgen, die Kommunikation während des Prozesses scheint ein großes Problem zu sein. Mehr als 19.100 Quadratmeter umfasst die Fläche, 13.448 davon werden bebaut. Für die Grünfläche bleiben 5664 Quadratmeter übrig. Ursprünglich war von 40 Prozent Grün die Rede gewesen. Die Diskussionen über den Bürgerpark bestehen seit 2013. Eine Bürgerinitiative hatte sich gegründet, es fanden Freiraumanalysen der Fachhochschule statt, zudem Bürgerdialoge. Die Bürgerwerkstatt am Freitag sollte nun die Ideen der Bürger mit dem Plan der Sparkasse in Einklang bringen. Dafür ist es aber zu spät. Robert Bednarsky kündigt an, nun im Stadtplanungsamt vorzusprechen.

Für die Studenten ist die Diskussionsrunde eine harte Bewährungsprobe. Sie versuchen zu schlichten, letztlich redet man über eine Bank, ein Bienenhotel und einen Naturlehrpfad, der durch die Schule realisiert werden könnte.

Die Ergebnisse der anderen Arbeitsgruppen werden für die Bürger zusammengefasst und an den Ortsteilrat übergeben. In etwa drei Monaten will man sich wieder treffen. Im Frühjahr übrigens soll es ein Ortsteilfest zum Motto Frühlingserwachen im Grünen geben.