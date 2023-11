Premiere: Erfurts einzige gemischte Aktivengarde vertritt den Osten in Aachen

Erfurt. Der Erfurter Garde- und Tanzsportverein hat mit Torben Häfner eine wahre Rarität an Bord. Er macht etwas möglich, dass anderen Vereinen bisher nicht möglich war.

Dass Karneval viel mehr ist als Kostüme, Clowns und Bütt zeigt sich vor allem im karnevalistischen Tanzsport. Teilweise wird dieser im Leistungssport betrieben, drei Mal Training pro Woche sind keine Seltenheit. Eine Seltenheit, zumindest in Erfurt, ist eine gemischte Aktivengarde. Hier tanzen eben nicht nur Mädels über 14 wie meistens üblich, sondern auch ein junger Mann. Der Garde- und Tanzsportverein Erfurt blickt also mit besonderem Stolz auf seine gemischte Garde, bestehend aus Angelique-Marie Busch, Samantha Kunze, Lucienne Chantal Dannenberg, Chyna Knott, Janine Langguth, Finia Wolff und, dem Mann in der Runde: Torben Häfner.

„Torben tanzt schon sehr lange und wir freuen uns sehr, dass er nun unsere Garde tänzerisch stärkt“, sagt Max Panse. Er gründete den Verein, zunächst unter anderem Namen, 2012 entstand darin die Tanzsportabteilung, die sich dann 2019 als eigenständiger Garde- und Tanzsportverein Corona Dance etablierte.

Die Sportler des Garde- und Tanzsportverein Janine Langguth (links,) Nina Nilewski (Mitte vorn), Lucienne Chantal Dannenberg und Torben Häfner (Mitte hinten), Profitänzerin Carolin Koch (rechts vorn) und Samantha Kunze (rechts hinten). Foto: Max Panse / GTV Erfurt

Dann kam Corona, „wir haben echt überlegt, uns umzubenennen“, sagt der Vereinsvorsitzende leicht schmunzelnd. Doch der Name wurde behalten, mittlerweile zählen 60 Mitglieder zum Verein. Der GTV ist nicht, wie meisten hiesigen Vereine im Bund Deutscher Karneval (BDK), sondern Mitglied im RKK. Die Abkürzung steht für Rheinische Karneval Kooperation, die bisher nur in den alten Bundesländern aktiv ist.

„Nach der Pandemie hatten wir uns entschieden, zur RKK zu wechseln. Dort ist ein größeres Miteinander, mit dem BDK waren wir häufig unzufrieden“, sagt Max Panse. Ein weiterer Vorteil sei, dass in der RKK die Turniersaison von April bis Dezember angesetzt sei, also nicht parallel zur Karnevalssession.

Workshop mit Profitänzerin

Zum Abschluss der diesjährigen Saison findet an diesem Wochenende die Deutsche Meisterschaft im Karnevalistischen Tanzsport der RKK in Aachen statt. Acht Tänzer des GTV starten dort: die Tanzmariechen Nina und Janine, die Gemischte Garde und das Seniorentanzpaar Lucienne und Torben. In etlichen vorangegangenen Turnieren hatten sie sich ihre Qualifikation ertanzt. Bei der Meisterschaft treten vier gemischte Garden aus ganz Deutschland an, „es ist für uns die erste Quali mit gemischter Garde auf einer deutschen Meisterschaft“, so Max Panse.

Bei den Tanzmariechen ist die Konkurrenz weitaus größer, für Janine Langguth, so verrät der Vorsitzende, sei es der letzte Mariechentanz bei einer Meisterschaft. „Danach hört sie auf. Schön, dass sie bei dieser Meisterschaft tanzen darf, das wird ein krönender Abschluss.“

Ein essenzieller Bestandteil der zu erreichenden Punkte auf Tanzturnieren ist, abgesehen von der sportlichen Perfektion, auch eine natürliche Ausstrahlung und herausragende Bühnenpräsenz. Hierzu folgte die professionelle und hauptberufliche Schauspielerin, Sänger und gelernte Musicaldarstellerin Carolin Koch der Einladung des Vereinspräsidenten ins Training und führte einen speziell abgestimmten Schauspiel- und Tanzworkshop mit den Solisten des Vereins durch.

Einziger Verein aus dem Osten in der RKK

„Als studierte Musik- und Kindheitspädagogin hat sie im Handumdrehen die Herzen und Ohren ihrer Teilnehmer erreicht und innerhalb kürzester Zeit für überragende Fortschritte im Auftreten der Sportler gesorgt“, schwärmt Cheftrainerin Sarah Panse.

Nun blicken Sportler, Vorstand, Trainerteam und Familienmitglieder voller Vorfreude und Anspannung auf das anstehende Finalturnier und „wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den anderen Vereinen der Rheinischen-Karneval-Korporationen die Deutsche Meisterschaft zur letzten großen sportlichen Party des Jahres zu machen“, sagt Max Panse.

Er ist übrigens mittlerweile der Ostbeauftragte in der RKK. Der GTV ist bisher der einzige Verein aus den neuen Bundesländern. „Im RKK hat man nun die Tore gen Osten geöffnet, wir hoffen auf weiteren Zulauf.“