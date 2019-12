Ilversgehofen. Eine Adventsfeier für Bedürftige gab es erstmals beim Verein Kultur im Norden in der Ilvers-Musikbar in Erfurt.

Premiere im Erfurter Norden

Salonmusik, passend zu Stollen und Kaffee, gab den Auftakt für die erste Adventsfeier für Bedürftige des Vereins Kultur im Norden (KuNo) und der Ilvers-Musikbar am vierten Advents-Sonntag.

Die Celli-Gruppe mit Eugen Mantu aus dem Erfurter Kammermusikverein hatte natürlich auch Advents- und Weihnachtslieder im Repertoire, darunter den anrührenden „Abendsegen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Bevor der Überraschungsgast des Abends, ein gewisser bärtiger Alter, die Kinder mit seinen Gaben erfreute, erzählten Sophie und Lilly-Marie Nolte ihre Version der Weihnachtsgeschichte.

Laut Florian Nolte, Vorstandsmitglied im KuNo, gingen Einladungen an das Haus „Zuflucht“ und die Unterkunft wohnungsloser Frauen der evangelischen Stadtmission Erfurt sowie an das Familien-Übergangswohnheim des Vereins Kontakt in Krisen. Soziale Projekte gehörten in der nunmehr zehnjährigen Geschichte des Vereins regelmäßig zum Anliegen von KuNo. In der Weihnachtszeit in dieser Form Bedürftigen eine Freude zu bereiten, war insbesondere eine Idee von Florian Noltes Mutter, Claudia Schwarze-Nolte, und Ehefrau Luisa, die die Einladungen überbrachte und für Plakate sorgte.

Claudia Schwarze-Nolte übt im KuNo die Funktion der Vorsitzenden aus. Sie sorgt mit dafür, dass der gerade mal ein Dutzend Mitglieder zählende Verein regelmäßig beim Magdeburger-Allee-Fest vertreten ist und weitere Events, etwa ein Latin-Music- oder ein Roma-Festival, die kulturellen Angebote im Norden der Stadt bereichern.

Basteln für Kinder und ein Abendessen aus Wildgulasch mit Klößen und Vanille-Eis als Dessert rundeten die Adventsfeier ab. Wie Florian Nolte eingangs betonte, wäre ein solch festlicher Nachmittag und Abend nicht ohne viele Unterstützer möglich gewesen. Als da wären der Bürgerbeirat Ilversgehofen, die Stadtwerke Erfurt mit finanzieller Zuwendung und Sachspenden sowie die Bäckerei Roth.