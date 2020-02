Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Prinzessin Nadin: Mädels an die Macht!

Fettdonnerstag, Schwerdonnerstag, Wieverfastelovend, Weiberfasnet – oder einfach Weiberfastnacht. Egal, wie die regionale Bezeichnung lautet, eines eint sie alle: Der Weiberfasching ist eine sensationelle Party.

Im Kaisersaal hat sich die Veranstaltung in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem festen Termin im Kalender vieler Erfurterinnen verankert. Längst ist die Feier am 20. Februar ausverkauft. Doch wir eilen zu Hilfe. Unsere Zeitung verlost 15 x 2 Freikarten für das große Spektakel im Kaisersaal. Auf unserer Webseite besteht noch bis zum 9. Februar die Möglichkeit, Karten zu gewinnen. Aus allen Teilnehmern werden per Los unmittelbar nach Ende des Aktionszeitraums die Gewinner des Gewinnspiels ermittelt. Diese werden zeitnah benachrichtigt.

Was erwartet die Gewinner im Kaisersaal? Geschäftsführer Thomas Günther plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen: „Fantasievolle Kostüme, ein tolles Programm und ein prunkvolles Ambiente sorgen für einen unvergesslichen Abend. Für elektrisierende Partystimmung unter den bunt verkleideten Närrinnen und – ja auch Narren sind zugelassen – gibt es ein beeindruckendes Showprogramm mit Schautanz und Männerballett sowie Musik der Rock- und Partyband Swagger. Eine Fotoaktion ermöglicht bleibende Erinnerungen. Und natürlich kürt eine Jury die schönsten Verkleidungen.“

Etwa 98 Prozent der Gäste sind Frauen, ein paar mutige Männer wagen die Party in Strumpfhose und mit blonder Perücke. Apropos Verkleidung, als Helene-Fischer-Double stand auch Erfurts Karnevalsprinzessin Nadin I. vor einigen Jahren schon auf der Bühne während der Weiberfastnacht. „Ich war auch schon öfter privat dort und kann sagen: Das ist eine sensationelle Party“, berichtet sie.

Für den 20. Februar hatte sie sich bereits im Sommer Karten gekauft – als sie nun Prinzessin wurde, erübrigte sich das und sie verschenkte die Karten an Freundinnen. Denn natürlich darf das Prinzenpaar bei einer solchen Veranstaltung nicht fehlen. Prinz Rene I. wird sich ins Getümmel zwischen all die Frauen stürzen und tapfer sein. Seine Liebste, Nadin, kündigt an: „Da lassen wir es krachen. Zusammen rocken wir den Kaisersaal. Einfach mal den Alltag vergessen. Mädels an die Macht! Männer dürfen zwar mit, aber haben an dem Tag nicht viel zu melden“, sagt sie lachend voller Vorfreude.

Für das Prinzenpaar sind die kommenden Wochen voll gepackt mit unzähligen Terminen. Allein am 15. Februar stehen 13 Termine im Kalender der beiden. „Alle Sorgen sind passé, gefeiert wird bei der GEC!“ – unter diesem Motto sollen närrische Stunden voller Frohsinn und Heiterkeit verbracht werden.

Und wer keine Karte mehr erhaschen konnte, hat noch bei der Ü30-Faschingsparty am 22. Februar die Möglichkeit, ordentlich abzutanzen. „Das ist eine zusätzliche Veranstaltung, die wir neu ins Programm genommen haben“, sagt Thomas Günther. Abfahrt Lederhose sind dabei und sorgen für die richtige Stimmung.

Wer an unserem Gewinnspiel teilnehmen möchte, sollte unter www.thüringer-allgemeine.de/gewinnspiele den Coupon ausfüllen. Bis zum 9. Februar ist die Teilnahme möglich. Die Gewinner werden von der Mediengruppe Thüringen informiert.