Promenadendeck in Erfurt überrascht als Potenzial für Liebespaare

Das Promenadendeck zwischen Hauptbahnhof und Oststadt wird in puncto Optik in Erfurt kontrovers diskutiert. Ein Detail könnte jedoch gerade Paaren helfen.

Das Thema Gleichberechtigung ist nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Augenhöhe ist das Schlagwort, das zählt. Genau um diese ging es auch in einem Hinweis, der mir jüngst zugetragen wurde. Denn nicht nur das Promenadendeck an sich ist eine Neuerung in der Stadt, die zu so mancher Debatte anregt, sondern auch dessen Inventar. Einige der Bänke sind es, die Fragezeichen und heitere Thesen bei so manchem Spaziergänger aufkommen lassen. Der Grund: die beiden Sitzflächen sind stufenartig versetzt, sodass eine höher ist als die andere.

Mal ganz abgesehen davon, dass man durch die Position der Bänke nicht auf den Flutgraben, sondern auf die Brücke schaut (hier lässt sich streiten, was die attraktivere Aussicht ist), schafft das eine seltsame Sitzkonstellation. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Architekten an Liebespaare mit besonders hohem Größenunterschied gedacht haben, die sich auf diese Weise endlich ohne Bück- und Streckprobleme küssen können. Planer sind ja schließlich auch nur Menschen mit alltäglichen Problemen. Und vielleicht manchmal auch echte Romantiker.