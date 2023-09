Public Viewing auf dem Fischmarkt: Erfurter können Welterbe-Entscheidung im Live-Stream sehen

Erfurt. In wenigen Tagen wird in Riad über Erfurts Welterbe-Würdigkeit befunden. Wie man auch in Erfurt dabei sein kann und wann der Stream losgeht.

Ob Erfurt es mit seinem mittelalterlich-jüdischen Erbe auf die Welterbeliste schafft, können die Erfurter bei einem Public Viewing im Rathaus live mitverfolgen. In Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, wird die Entscheidung entweder am 17. September ab 14 Uhr bis spätestens 17 Uhr fallen – oder aber erst am 18. September vormittags. Auch zu Hause lässt sich der Live-Stream verfolgen: https://whc.unesco.org/en/sessions/45com/.

Aus Erfurt reisen Tobias Knoblich als Beigeordneter für Kultur und Stadtentwicklung und die beiden Unesco-Beauftragten Maria Stürzebecher und Karin Sczech für die Entscheidung nach Riad. Im Rathausfestsaal werden Oberbürgermeister Andreas Bausewein, Ministerpräsident Bodo Ramelow und Reinhard Schramm als Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde als Gäste erwartet.