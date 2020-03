Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Publikum steckt mitten in Kafkas Erzählung

Komplett goldschimmernde Wände hat Ausstatterin Mila van Daag der Studio.Box für die Kammeroper „In der Strafkolonie“ verordnet. Seit Wochen laufen die Proben auf der kleinen Bühne des Theaters Erfurt, die für diese Spielzeit als Studio.Box in eine Raumbühne verwandelt ist. Die Musik der Kammeroper stammt von Philipp Glass, die Handlung bezieht sich auf Kafkas gleichnamige Erzählung.

Überdimensionale Hinrichtungsmaschine nach Kafkas Erzählung

Die futuristisch anmutende Hinrichtungsmaschine ist das zentrale Teil der Kammeroper, die Christiano Fioravanti inszeniert, und sie ist unmittelbar mit dem Orchester verbunden. Die fünf Musiker und der Dirigent sitzen obendrauf. So erklärt sich die Größe. Aber sie haben noch mehr mit dem Geschehen zu tun, deutet die Ausstatterin an.

Für das Publikum bringt die Raumbühne ziemlich ungewöhnliche Bedingungen mit sich. Es wird direkt in die Handlung mit eingebaut, steht im Raum oder bewegt sich mehr oder weniger frei. „Bei Kafka kommen die Menschen ja auch wie zu einem Spektakel zur Hinrichtung“, sagt Mila van Daag. Mit Hilfe von geriffelten Milchglaswänden müssen stets freundliche stewardessenähnliche Figuren die Bewegungen des Publikums ein bisschen lenken.

Klischees sollen nicht bedient werden

Die Handlung ist sehr vielschichtig angelegt. Darum will sie mit ihrer Ausstattung auch keine Klischees bedienen. Die Ausgangssituation: Ein Forschungsreisender besucht die Strafkolonie eines fremden Landes auf einer tropischen Insel und wird vom Kommandanten gebeten, einer Hinrichtung beizuwohnen. Der Offizier erklärt mit wahrer Begeisterung, wie die Hinrichtungsmaschine funktioniert.

Ausstatterin Mila van Daag mit der Hinrichtungsmaschine aus der Kammeroper „In der Strafkolonie“. Foto: Marco Schmidt

Zur Hinrichtung, wie üblich ohne Gerichtsverfahren, wird der Verurteilte mitten aus der Menge gezogen. Die Menge, das sind die Zuschauer, die von da an automatisch zu Gaffern werden müssen. „Das verstärkt das Gefühl: Es könnte jeden treffen“, findet Mila van Daag. „Es ist viel mehr als nur eine militaristische und harte Nummer“, erklärt sie, warum sie die Geschichte eher in einem Labor einer militärischen Forschungseinrichtung sieht als auf einem Kasernenhof. „Zwar gibt es Uniformen in der Aufführung, aber ohne Vorbild, eher in der Zukunft angesiedelt.“

Soll das Gold der Wände die Wärme auf der Tropeninsel verdeutlichen? Bei dieser Frage schüttelt Mila van Daag den Kopf. Die Farbe hatte sie schon gleich im Kopf, als sie das Stück las. Da hatte sie die Musik noch gar nicht vorliegen.

Ausgesucht hat das Werk die verantwortliche Runde mit dem Dramaturgen Arne Langer, weil bei den Beteiligten der Wunsch aufkam, mal wieder Musik von Philipp Glass auf die Bühne zu bringen. „Und die passt wirklich wunderbar zu dieser Handlung“, sagt die Ausstatterin. „Beim Lesen war ich zunächst schon erschrocken und habe mich gefragt, wie ich das alles abbilden soll – aber mit der Musik zusammen ergab sich ein guter Weg, zu übersetzen und zu abstrahieren.“

Denn theatertauglich sollte die Aufführung (ab 16 Jahre) werden. Das bedeutet zum Beispiel, der Verurteilte wird nicht vor aller Augen mit Nadeln massakriert, so wie das Kafka ganz detailliert beschreibt. „Das schafft die Musik“, macht Mila van Daag neugierig.

Premiere der Kammeroper ist am Freitag, 13. März, 20.30 Uhr, in der Studio.Box (Kleine Bühne) des Theaters Erfurt. Dafür waren am Dienstag sogar noch ein paar Restkarten zu haben.

