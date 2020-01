Quote beim Wohnen wird erfüllt

Erfurt. In Erfurt werden in den nächsten Jahren nicht 180, sondern rund 800 Sozialwohnungen entstehen. Das hat der Planungsamtsleiter Paul Börsch betont und damit zugleich Angaben der Fraktion Mehrwertstadt korrigiert, die vermutlich auf einem Missverständnis beruhten.

Gegenüber unserer Zeitung präzisierte Börsch die Angaben. Von den 4700 Wohnungen aus 28 Projekten in der engeren Planungsphase stammten demnach 1100 aus der Übergangsphase. Sie seien bei der im Mai vom Stadtrat beschlossenen Sozialwohnungsquote von 20 Prozent schon so weit in der Planung gewesen, dass eine komplette Umplanung nicht vertretbar gewesen sei. Bei diesen 1100 Wohnungen würden 160 Sozialwohnungen entstehen, was einer Quote von 14,5 Prozent entspricht. Die Mehrwertstadt hatte die 160 Wohnungen als Gesamtzahl aufgefasst und lediglich mit den 25 Sozialwohnungen addiert, die in diesem Jahr auf der Lingelfläche gebaut werden sollen.

Bei 3200 weiteren Wohnungen aus größeren Projekten kämen aber noch etwa 660 Sozialwohnungen hinzu, sagt Börsch. Damit ergebe sich eine Gesamtzahl von über 800. „Die Stadtverwaltung hält sich sehr genau an den Stadtrats-Beschluss“, sagte Börsch.